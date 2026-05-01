Владимир Плющев оценил ход серии между «Авангардом» и «Локомотивом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». «Ястребы» ведут в серии 1/2 финала Кубка Гагарина со счётом 3-1.

«Авангард» лучше организован и лучше технически подготовлен, это однозначно. Просто Хартли ничего не стал менять в плане никитинской тактики, но она была достаточно неперспективной. В прошлом году «Локомотив» занял первое место с натугой», — приводит слова Плющева Vprognoze.ru.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4*, 6* мая.

* если потребуется