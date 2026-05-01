Дрю Даути выразил желание стать капитаном «Лос-Анджелеса», несмотря на неудачный сезон

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути заявил о желании продолжить выступление за команду. По информации инсайдеров, клуб и хоккеист пока не вели переговоров насчёт продления сотрудничества.

«Я хочу остаться в «Лос-Анджелесе» до конца карьеры. В этом сезоне я играл недостаточно хорошо, и надеюсь исправить ситуацию в следующем году. Было бы классно стать капитаном. В молодости я об этом не думал, а теперь мне очень нравится идея быть лидером», — приводит слова Даути MayorsManor.

36-летний защитник в минувшем регулярном чемпионате провёл 72 матча, в которых набрал 23 (5+18) очка. Даути выступает за «Лос-Анджелес» всю карьеру. Всего на его счету 1279 встреч в регулярках и 709 (165+544) очков.