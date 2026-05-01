Хоккей Новости

Форвард «Локомотива» Паник оштрафован за удар Якупова ногой

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод четвёртого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Авангард» – «Локомотив» (2:0, 3-1). В результате нападающий ярославского клуба Рихард Паник был оштрафован за удар форварда омичей Наиля Якупова коньком в ногу.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Рашевский, Волков) – 22:29 (5x5)     2:0 Окулов (Прохоркин) – 50:28 (5x5)    

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Рихарда Паника наказание по п. 1.16.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар ногой) и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Напомним, во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда» Паник толкнул голкипера Никиту Серебрякова и ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа. После этого Якупов толкнул нападающего «Локомотива». Паник упал на лёд и ударил Якупова коньком в ногу. Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Авангард» в шаге от финала Кубка Гагарина! Омск грамотно раскатал «Локомотив»
