Форвард «Далласа» Дюшейн высказался о вылете из плей-офф от «Миннесоты»

Форвард «Даллас Старз» Мэтт Дюшейн прокомментировал поражение команды от «Миннесоты Уайлд» (2-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли. «Старз» проиграли шестой матч со счётом 2:5. Куинн Хьюз забил победный гол на 51-й минуте – шайба попала в сетку рикошетом от конька российского защитника «Далласа» Ильи Любушкина.

«Казалось, что каждый раз, когда мы допускали ошибку, всё заканчивалось голом в наши ворота. «Миннесота» – очень сильная команда, и они действительно хорошо играли. У нас не было недостатка моментов, просто не везло с рикошетами и отскоками. Шестой матч был довольно равным: первый период – за ними, второй – за нами, третий – 50 на 50, но им повезло с отскоком от конька. Это как бы подытожило всю серию», – приводит слова Дюшейна сайт НХЛ.