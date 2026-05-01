Форвард «Далласа» Дюшейн высказался о вылете из плей-офф от «Миннесоты»

Форвард «Даллас Старз» Мэтт Дюшейн прокомментировал поражение команды от «Миннесоты Уайлд» (2-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли. «Старз» проиграли шестой матч со счётом 2:5. Куинн Хьюз забил победный гол на 51-й минуте – шайба попала в сетку рикошетом от конька российского защитника «Далласа» Ильи Любушкина.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хьюз (Фолиньо, Штурм) – 06:23     1:1 Джонстон (Рантанен, Дюшейн) – 27:01 (pp)     1:2 Бурк (Бантинг, Любушкин) – 36:08     2:2 Тарасенко (Хьюз) – 37:02     3:2 Хьюз (Фэйбер, Цуккарелло) – 50:38     4:2 Болди – 58:29     5:2 Болди – 59:45    

«Казалось, что каждый раз, когда мы допускали ошибку, всё заканчивалось голом в наши ворота. «Миннесота» – очень сильная команда, и они действительно хорошо играли. У нас не было недостатка моментов, просто не везло с рикошетами и отскоками. Шестой матч был довольно равным: первый период – за ними, второй – за нами, третий – 50 на 50, но им повезло с отскоком от конька. Это как бы подытожило всю серию», – приводит слова Дюшейна сайт НХЛ.

