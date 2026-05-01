Крикунов оценил выступление московского «Динамо» в сезоне-2025/2026

Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением об игре бело-голубых в сезоне-2025/2026.

«Для «Динамо» это однозначно провальный сезон, я не помню, чтобы команда показывала такие неудачные результаты. Я понимаю, когда ты вылетаешь из второго или третьего раунда плей-офф, но так чтобы в первом, да и ещё 0-4. При Кудашове «Динамо» не прогрессировало, поэтому его увольнение стало логичным», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

«Динамо» по ходу сезона уволило главного тренера Алексея Кудашова, а к плей-офф команду готовил Вячеслав Козлов. Под его руководством бело-голубые проиграли минскому «Динамо» в серии со счётом 0-4.