Результаты матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 1 мая 2026 года

Сегодня, 1 мая, завершился игровой день полуфинального раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялась одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Ак Барс» – «Металлург» Мг — 4:1.

Пары 1/2 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

«Локомотив» (1) – «Авангард» (2) — счёт в серии — 1-3;

«Металлург» (1) – «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 1-3.

Серии полуфинала Кубка Гагарина проводятся до четырёх побед. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».