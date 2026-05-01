Форвард Дилан Холлоуэй продлил контракт с «Сент-Луисом» на пять лет с кэпхитом $ 7,75 млн

«Сент-Луис Блюз» официально объявил, что клуб договорился с нападающим Диланом Холлоуэем о продлении контракта на пять лет на общую сумму $ 38,75 млн (кэпхит $ 7,75 млн).

24-летний Холлоуэй провёл в этом сезоне 59 матчей, в которых набрал 51 (22+29) очко. За последние два сезона в составе «Блюз» хоккеист заработал 114 (48+66) очков в 136 играх регулярного сезона.

Холлоуэй был выбран «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде под общим 14-м номером на драфте НХЛ 2020 года, после чего 20 августа 2024 года подписал контракт с «Сент-Луисом».

В общей сложности он провёл 225 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 132 (57+75) очка. Также на его счету 7 (5+2) очков в 26 играх плей-офф.

