Кучеров обошёл Дацюка по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян. Впереди лишь четверо

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров принимает участие в шестом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в канадском Монреале и улучшил своё положение в списке лучших российских игроков по числу сыгранных матчей в Кубке Стэнли.

Таким образом, на счету нападающего 158 матчей в плей-офф НХЛ. Теперь Кучеров занимает чистое пятое место в данном рейтинге. Он обошёл по этому показателю Павла Дацюка (157). Опережают Никиту только Евгений Малкин (183), Сергей Фёдоров (183), Сергей Зубов (164) и Александр Овечкин (161).

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт — 0:0.