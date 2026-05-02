Кучеров обошёл Дацюка по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян. Впереди лишь четверо

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров принимает участие в шестом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в канадском Монреале и улучшил своё положение в списке лучших российских игроков по числу сыгранных матчей в Кубке Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2-й период
0 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

Таким образом, на счету нападающего 158 матчей в плей-офф НХЛ. Теперь Кучеров занимает чистое пятое место в данном рейтинге. Он обошёл по этому показателю Павла Дацюка (157). Опережают Никиту только Евгений Малкин (183), Сергей Фёдоров (183), Сергей Зубов (164) и Александр Овечкин (161).

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт — 0:0.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
