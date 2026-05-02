«Не представляю клуб или НХЛ без него». Форвард «Питтсбурга» Раст — о будущем Малкина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст рассказал о своём отношении к российскому форварду команды Евгению Малкину. Ранее Малкин заявил о желании сыграть ещё один сезон в НХЛ.

— Если бы у тебя была возможность обратиться к руководству, что бы ты сказал о Джино и его будущем в команде?

— Всё, что я могу сказать, — я люблю Джино. Люблю его как друга и как партнёра по команде. Не представляю «Питтсбург» или НХЛ без него. Он многому меня научил за время совместной игры. Я просто смотрел, как он работает, как ведёт себя и как реагирует на давление, — приводит слова Раста YouTube-канал DK Pittsburgh Sports.

Контракт 39-летнего россиянина с клубом, по которому его среднегодовая зарплата составляет $ 6,1 млн, действует до 30 июня 2026 года. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли вместе с командой. В России нападающий играл за магнитогорский «Металлург», воспитанником которого является.