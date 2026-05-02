Сидни Кросби ответил, хочет ли он, чтобы Евгений Малкин продолжил карьеру в «Питтсбурге»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о будущем российского форварда команды Евгения Малкина. Ранее Малкин заявил о желании сыграть ещё один сезон в НХЛ.

«Это непросто. Посмотрим, что будет. Мы играем вместе так долго. Думаю, очевидно, что я хотел бы играть с ним ещё дольше, так что посмотрим, что будет. Думаю, совершенно ясно, что я хотел бы продолжить играть с ним», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Контракт 39-летнего россиянина с клубом, по которому его среднегодовая зарплата составляет $ 6,1 млн, действует до 30 июня 2026 года. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли вместе с командой. В России нападающий играл за магнитогорский «Металлург», воспитанником которого является.