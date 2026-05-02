«Никогда этого не забуду». Малкин высказался о карьере в «Питтсбурге», упомянув Кросби

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своей длительной карьере в клубе. Ранее Малкин заявил о желании сыграть ещё один сезон в НХЛ.

«Теперь у меня появилось желание добиться большего (улыбается). Участие в плей-офф — это совершенно иные эмоции. Болельщики создают невероятную атмосферу. На первой игре с «Филадельфией» во время разминки, кажется, уже было 18 000 зрителей на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене». Я определённо хочу сыграть ещё.

Кросби и Летанг? Для меня эти два парня — особенные. Мы провели вместе много времени. Конечно, мы не рады поражению, но старались бороться в каждом матче. Иногда случаются проигрыши, но, повторюсь, с этими двумя особенными партнёрами я надеюсь провести ещё один сезон. Если не получится, у меня останутся прекрасные воспоминания о 20 годах, которые мы были вместе. Этого я никогда не забуду.

Питтсбург? Для меня и моей семьи это особое место. Здесь родился мой сын. Это не только про хоккей. Это город, болельщики, друзья. Много воспоминаний связано с этим местом. Я никогда этого не забуду», — приводит слова Малкина Pittsburgh Hockey Now.

Контракт 39-летнего россиянина с клубом, по которому его среднегодовая зарплата составляет $ 6,1 млн, действует до 30 июня 2026 года. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли вместе с командой.