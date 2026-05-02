«Тампа» выстояла в овертайме после удаления Кучерова и обыграла «Монреаль»

В ночь с 1 на 2 мая завершился шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 1:0 в овертайме.

Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. Игра перешла в овертайм. Российский нападающий Никита Кучеров на шестой минуте получил двухминутное удаление за подножку, однако «Тампа» выстояла в меньшинстве и на десятой минуте овертайма смогла забить и победить под угрозой вылета. Гол на счету Гейджа Гонсалвеса.

Таким образом, серия перешла в решающий, седьмой матч. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил сегодня все 30 бросков по своим воротам.