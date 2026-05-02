«Бостон» проиграл «Баффало» в шестом матче плей-офф НХЛ и завершил сезон

Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе хозяев льда единственную шайбу забросил Давид Пастрняк. Российские хоккеисты «Брюинз» Марат Хуснутдинов и Никита Задоров результативными действиями не отметились.

У гостей отличились Алекс Так, Маттиас Самуэльссон, Зак Бенсон и Джош Норрис.

«Баффало» победил в серии со счётом 4-2. Во втором раунде команда сыграет с победителем пары «Тампа» — «Монреаль» (3-3).