«Бостон» проиграл «Баффало» в шестом матче плей-офф НХЛ и завершил сезон
Завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Далин, Томпсон) – 03:25 0:2 Самуэльссон (Кребс, Томпсон) – 12:26 1:2 Пастрняк (Заха, Линдхольм) – 21:54 1:3 Бенсон (Доун) – 45:58 1:4 Норрис (Далин, Бенсон) – 56:40
В составе хозяев льда единственную шайбу забросил Давид Пастрняк. Российские хоккеисты «Брюинз» Марат Хуснутдинов и Никита Задоров результативными действиями не отметились.
У гостей отличились Алекс Так, Маттиас Самуэльссон, Зак Бенсон и Джош Норрис.
«Баффало» победил в серии со счётом 4-2. Во втором раунде команда сыграет с победителем пары «Тампа» — «Монреаль» (3-3).
