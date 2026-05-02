Василевский совершил два суперсейва под угрозой вылета после бросков Ивана Демидова

В ночь с 1 на 2 мая завершился шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 1:0 в овертайме. По ходу матча российский вратарь «молний» Андрей Василевский совершил два подряд суперсейва.

Всё случилось в концовке второго периода, когда до перерыва оставалось полторы минуты. «Монреаль» находился в позиционной атаке, Иван Демидов получил поперечную передачу с противоположной стороны площадки, расположившись вблизи ворот Василевского, и моментально нанёс первый бросок, однако голкипер отразил его, тут же Демидов принялся добивать, но Андрей снова отбил шайбу, сохранив нули на табло.

В итоге «Тампа» выиграла в овертайме и перевела игру в седьмой матч.

