Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский совершил два суперсейва под угрозой вылета после бросков Ивана Демидова

Комментарии

В ночь с 1 на 2 мая завершился шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 1:0 в овертайме. По ходу матча российский вратарь «молний» Андрей Василевский совершил два подряд суперсейва.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 1
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Джеймс, Хагель) – 69:03    

Всё случилось в концовке второго периода, когда до перерыва оставалось полторы минуты. «Монреаль» находился в позиционной атаке, Иван Демидов получил поперечную передачу с противоположной стороны площадки, расположившись вблизи ворот Василевского, и моментально нанёс первый бросок, однако голкипер отразил его, тут же Демидов принялся добивать, но Андрей снова отбил шайбу, сохранив нули на табло.

В итоге «Тампа» выиграла в овертайме и перевела игру в седьмой матч.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

Шлем Андрея Василевского на сезон-2025/2026

Материалы по теме
«Тампа» выстояла в овертайме после удаления Кучерова и обыграла «Монреаль»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android