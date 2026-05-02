Победная шайба «Тампы» в овертайме матча под угрозой вылета с «Монреалем»

В ночь с 1 на 2 мая завершился шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 1:0 в овертайме.

За 11 минут до окончания овертайма «Тампа» находилась в атаке, шайбу получил Доминик Джеймс и нанёс хлёсткий бросок по воротам, находясь в их близи, однако чешский голкипер хозяев Якуб Добеш отразил шайбу, но не смог забрать её. Неразберихой на пятачке воспользовался Гейдж Гонсалвес и всё-таки сумел добить шайбу в ворота.

Примечательно, что Гонсалвес до этого не забивал 21 матч.

