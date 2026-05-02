Андрей Василевский признан первой звездой матча «Монреаль» — «Тампа»

В ночь с 1 на 2 мая завершился шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 1:0 в овертайме. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его участников.

Первой звездой стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший все 30 бросков по своим воротам и совершивший несколько тяжёлых сейвов по ходу встречи. Второй звездой стал голкипер «Монреаля» чех Якуб Добеш, на счету которого 32 сейва.

Третья звезда — автор победного гола в овертайме канадский форвард Гейдж Гонсалвес.

