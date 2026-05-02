Главная Хоккей Новости

Андрей Василевский признан первой звездой матча «Монреаль» — «Тампа»

Андрей Василевский признан первой звездой матча «Монреаль» — «Тампа»


В ночь с 1 на 2 мая завершился шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 1:0 в овертайме. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его участников.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 1
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Джеймс, Хагель) – 69:03    

Первой звездой стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший все 30 бросков по своим воротам и совершивший несколько тяжёлых сейвов по ходу встречи. Второй звездой стал голкипер «Монреаля» чех Якуб Добеш, на счету которого 32 сейва.

Третья звезда — автор победного гола в овертайме канадский форвард Гейдж Гонсалвес.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

Андрей Василевский дал совет юным вратарям

