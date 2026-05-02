Андрей Василевский установил исторический рекорд среди всех действующих вратарей НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» в шестом матче серии плей-офф НХЛ. Российский голкипер «молний» Андрей Василевский оформил шат-аут в игре под угрозой вылета и вписал своё имя в историю лиги.

Василевский стал первым действующим вратарём с двумя шатаутами в матчах на вылет за карьеру (также седьмая игра полуфинала Кубка Стэнли 2021 года). Последним голкипером с большим количеством таких матчей был Хенрик Лундквист (седьмая и шестая игры четвертьфинала конференции 2013 года, а также четвёртая игра полуфинала конференции 2008 года).

После матча Василевский был признан первой звездой.

Шлем Андрея Василевского на сезон-2025/2026