Василевский повторил редчайшее клубное достижение. В истории «Тампы» такое делал лишь один

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» в шестом матче серии плей-офф НХЛ. Российский голкипер «молний» Андрей Василевский оформил шат-аут в игре под угрозой вылета и вписал своё имя в историю лиги.

Василевский оформил шат-аут в матче на вылет во второй раз в карьере после седьмой игры полуфинала Кубка Стэнли 2021 года. Единственный вратарь в истории «Тампы» с двумя шат-аутами в таких матчах — Дуэйн Ролосон (седьмая игра финала Восточной конференции и седьмая игра первого раунда 2015 года).

Напомним, также Василевский стал первым действующим вратарём с двумя шат-аутами в матчах на вылет за карьеру.

