Андрей Василевский побил рекорд Набокова по числу «сухих» игр россиян в Кубке Стэнли

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал рекордсменом среди российских вратарей по количеству шат-аутов в плей-офф НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 1
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Джеймс, Хагель) – 69:03    

В шестом матче первого раунда Кубка Стэнли «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 в овертайме и сравняла счёт в серии (3-3). Василевский отразил все 30 бросков по своим воротам, оформил восьмой «сухарь» в карьере в матчах плей-офф и был признан первой звездой встречи.

По этому показателю россиянин обошёл Евгения Набокова, на счету которого семь шат-аутов в Кубке Стэнли.

Третье место среди российских вратарей делят Николай Хабибулин и Сергей Бобровский — у обоих по шесть матчей «на ноль». У Ильи Брызгалова и Семёна Варламова — по четыре шат-аута.

Победитель серии между «Тампой» и «Монреалем» определится в седьмом матче.

