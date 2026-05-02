«Юта» уступила «Вегасу» в шестом матче серии плей-офф НХЛ и закончила сезон

Утром 2 мая завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Митчелл Марнер (2+1), Бретт Хауден, Колтон Сиссонс и Коул Смит. Первую шайбу Марнер забросил с передачи российского нападающего Ивана Барбашёва, который за 35 минут до этого отдохнул пару минут на скамейке штрафников за задержку соперника клюшкой. Другой российский форвард клуба Павел Дорофеев в этом матче результативными действиями не отметился.

У хозяев шайбу забросил Кайлер Ямамото с передачи россиянина Михаила Сергачёва.

«Вегас» победил в серии со счётом 4-2. Во втором раунде плей-офф НХЛ команда сыграет с «Анахаймом».