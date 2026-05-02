Главная Хоккей Новости

Юта Маммот – Вегас Голден Найтс, результат матча 2 мая 2026, счет 1:5, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Юта» уступила «Вегасу» в шестом матче серии плей-офф НХЛ и закончила сезон
Утром 2 мая завершился шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 05:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер, Стоун) – 15:02     0:2 Марнер (Барбашёв, Ханифин) – 39:15     1:2 Ямамото (Сергачёв, Уигар) – 47:41     1:3 Сиссонс (Макнэбб, Корчак) – 49:39     1:4 Марнер (Теодор, Айкел) – 52:09 (pp)     1:5 Смит – 56:24    

В составе победителей отличились Митчелл Марнер (2+1), Бретт Хауден, Колтон Сиссонс и Коул Смит. Первую шайбу Марнер забросил с передачи российского нападающего Ивана Барбашёва, который за 35 минут до этого отдохнул пару минут на скамейке штрафников за задержку соперника клюшкой. Другой российский форвард клуба Павел Дорофеев в этом матче результативными действиями не отметился.

У хозяев шайбу забросил Кайлер Ямамото с передачи россиянина Михаила Сергачёва.

«Вегас» победил в серии со счётом 4-2. Во втором раунде плей-офф НХЛ команда сыграет с «Анахаймом».

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
