Матч-центр:
Андрей Василевский отреагировал на важнейшую победу «Тампы» в матче с «Монреалем»
Голкипер Андрей Василевский прокомментировал победу «Tампа-Бэй Лайтнинг» над «Монреаль Канадиенс» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли (1:0 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 1
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Джеймс, Хагель) – 69:03    

«Стараюсь быть максимально собранным в каждой игре, поэтому сегодняшний матч был особенно важным. Наши защитники проделали отличную работу, блокировали броски и здорово действовали в меньшинстве. Это было очень важно.

Для болельщиков, наверное, были американские горки, но для меня всё было довольно спокойно. У меня уже большой опыт, поэтому стараюсь не показывать эмоции», — отметил вратарь в послематчевом интервью.

Василевский отразил все 30 бросков и был признан первой звездой матча. Счёт в серии стал равным — 3-3. Победитель противостояния определится в седьмой игре.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

Шлем Андрея Василевского на сезон-2025/2026

