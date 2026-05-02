Андрей Василевский отреагировал на важнейшую победу «Тампы» в матче с «Монреалем»

Голкипер Андрей Василевский прокомментировал победу «Tампа-Бэй Лайтнинг» над «Монреаль Канадиенс» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли (1:0 ОТ).

«Стараюсь быть максимально собранным в каждой игре, поэтому сегодняшний матч был особенно важным. Наши защитники проделали отличную работу, блокировали броски и здорово действовали в меньшинстве. Это было очень важно.

Для болельщиков, наверное, были американские горки, но для меня всё было довольно спокойно. У меня уже большой опыт, поэтому стараюсь не показывать эмоции», — отметил вратарь в послематчевом интервью.

Василевский отразил все 30 бросков и был признан первой звездой матча. Счёт в серии стал равным — 3-3. Победитель противостояния определится в седьмой игре.

