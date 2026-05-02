Победа «Тампы» с феерией Василевского, Зверев вышел в финал на Синнера. Главное к утру

«Тампа-Бэй Лайтнинг» благодаря шат-ауту российского голкипера Андрея Василевского победила «Монреаль Канадиенс» и перевела серию Кубка Стэнли в седьмой матч, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Янником Синнером, «Лос-Анджелес Лейкерс» прошли в следующую стадию плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

