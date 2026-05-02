Победа «Тампы» с феерией Василевского, Зверев вышел в финал на Синнера. Главное к утру
«Тампа-Бэй Лайтнинг» благодаря шат-ауту российского голкипера Андрея Василевского победила «Монреаль Канадиенс» и перевела серию Кубка Стэнли в седьмой матч, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Янником Синнером, «Лос-Анджелес Лейкерс» прошли в следующую стадию плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Тампа» выстояла в овертайме после удаления Кучерова и обыграла «Монреаль».
- Александр Зверев вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Янником Синнером.
- «Лейкерс» благодаря 28 очкам Леброна Джеймса разгромил «Хьюстон» и выиграл серию.
- Определились все участники второго раунда плей-офф НБА на Западе.
- «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ.
- Андрей Василевский побил рекорд Набокова по числу «сухих» игр россиян в Кубке Стэнли.
- Андрей Василевский установил исторический рекорд среди всех действующих вратарей НХЛ.
- «Бостон» проиграл «Баффало» в шестом матче плей-офф НХЛ и завершил сезон.
- Андреева и Шнайдер узнали соперниц в финале парного турнира в Мадриде.
- «Юта» уступила «Вегасу» в шестом матче серии плей-офф НХЛ и закончила сезон.
