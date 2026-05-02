Стали известны пары второго раунда Кубка Стэнли — 2026 на Западе

В ночь на 2 мая прошли очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги, после которых определились две пары второго раунда Кубка Стэнли Западной конференции.

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд»;

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс».

Напомним, на Востоке определена одна пара: «Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз». «Баффало Сэйбрз» встретится с победителем пары первого раунда «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» (3-3).

Розыгрыш Кубка Стэнли — 2026 проходит с 18 апреля по 22 июня. Действующий обладатель трофея «Флорида Пантерз» в текущем сезоне в плей-офф не попал.