Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стали известны пары второго раунда Кубка Стэнли — 2026 на Западе

В ночь на 2 мая прошли очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги, после которых определились две пары второго раунда Кубка Стэнли Западной конференции.

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд»;
«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс».

Напомним, на Востоке определена одна пара: «Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз». «Баффало Сэйбрз» встретится с победителем пары первого раунда «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» (3-3).

Розыгрыш Кубка Стэнли — 2026 проходит с 18 апреля по 22 июня. Действующий обладатель трофея «Флорида Пантерз» в текущем сезоне в плей-офф не попал.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
