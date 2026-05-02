Главная Хоккей Новости

«Баффало» вышел во второй раунд Кубка Стэнли впервые за 19 лет

«Баффало» вышел во второй раунд Кубка Стэнли впервые за 19 лет


«Баффало Сэйбрз» выиграл серию первого раунда Кубка Стэнли у «Бостон Брюинз» (4-2) и вышел во второй раунд впервые с сезона-2006/2007. 19 лет назад «Сэйбрз» дошли до финала конференции, где проиграли «Оттаве Сенатороз» (1-4). До этого они прошли «Нью-Йорк Айлендерс» (4-1) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2).

Как и сейчас, тогда командой руководил главный тренер Линди Рафф. Во втором раунде текущего розыгрыша «Баффало» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс» (3-3).

В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Далин, Томпсон) – 03:25     0:2 Самуэльссон (Кребс, Томпсон) – 12:26     1:2 Пастрняк (Заха, Линдхольм) – 21:54     1:3 Бенсон (Доун) – 45:58     1:4 Норрис (Далин, Бенсон) – 56:40    
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Материалы по теме
