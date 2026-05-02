«Баффало» вышел во второй раунд Кубка Стэнли впервые за 19 лет

«Баффало Сэйбрз» выиграл серию первого раунда Кубка Стэнли у «Бостон Брюинз» (4-2) и вышел во второй раунд впервые с сезона-2006/2007. 19 лет назад «Сэйбрз» дошли до финала конференции, где проиграли «Оттаве Сенатороз» (1-4). До этого они прошли «Нью-Йорк Айлендерс» (4-1) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2).

Как и сейчас, тогда командой руководил главный тренер Линди Рафф. Во втором раунде текущего розыгрыша «Баффало» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс» (3-3).

В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.