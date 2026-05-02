«Локомотив» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 2 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу омского клуба. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В трёх матчах текущей серии Кубка Гагарина «Авангард» победил со счётом 5:2, 3:1, 2:0. «Локомотив» одержал одну победу со счётом 4:2. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 4* и 6* мая.

* — при необходимости.