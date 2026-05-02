Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Денисенко: «Металлургу» тяжело играть с «Ак Барсом» в североамериканский хоккей

Денисенко: «Металлургу» тяжело играть с «Ак Барсом» в североамериканский хоккей
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал ход полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом» (3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Показалось, что «Металлург» немного перестроился. Коробков доминировал, хотя до этого вообще не играл в серии. Как тебе соперник, что изменилось по сравнению с прошлым матчем?
– Когда они играют на домашней арене, там другой размер площадки, у них намного больше пространства, чтобы отдавать диагональные передачи. И в атаке ворота находятся далеко. А здесь площадка меньше, североамериканский хоккей, им тяжело играть с нами.

– Со стороны виднее, что ты как минимум стал больше толкаться.
– Я просто делаю свою работу, полезную для команды. У нас в каждой игре появляются новые голеадоры, именно в этом ценность команды, — цитирует Денисенко Metaratings.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android