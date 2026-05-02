Денисенко: «Металлургу» тяжело играть с «Ак Барсом» в североамериканский хоккей

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал ход полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом» (3-1).

– Показалось, что «Металлург» немного перестроился. Коробков доминировал, хотя до этого вообще не играл в серии. Как тебе соперник, что изменилось по сравнению с прошлым матчем?

– Когда они играют на домашней арене, там другой размер площадки, у них намного больше пространства, чтобы отдавать диагональные передачи. И в атаке ворота находятся далеко. А здесь площадка меньше, североамериканский хоккей, им тяжело играть с нами.

– Со стороны виднее, что ты как минимум стал больше толкаться.

– Я просто делаю свою работу, полезную для команды. У нас в каждой игре появляются новые голеадоры, именно в этом ценность команды, — цитирует Денисенко Metaratings.