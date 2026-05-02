Главная Хоккей Новости

«Это было потрясающе. Эпично». Главный тренер «Тампы» — о победе над «Монреалем»

«Это было потрясающе. Эпично». Главный тренер «Тампы» — о победе над «Монреалем»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о победе в шестом матче серии Кубка Стэнли — 2026 с «Монреаль Канадиенс» (1:0 ОТ, 3-3).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 1
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Джеймс, Хагель) – 69:03    

«Все хотят забрасывать шайбы. Все только об этом и говорят, все хотят, чтобы в лиге забивали больше голов. Но если вы смотрели матч, понимаете, что этой игре голы были не нужны. Достаточно было только одного, чтобы закончить матч. Вот насколько это было захватывающе.

Это было потрясающе, эпично. Вратари совершали невероятные сейвы, игроки демонстрировали изящество, мастерство и волшебство, всё это сопровождалось накалом страстей. Были силовые приёмы. Было всё. А гола так и не было. Все на арене были на взводе. Думаю, именно так эпичные матчи становятся эпичными», — цитирует Купера сайт НХЛ.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
