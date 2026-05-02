Форвард «Каролины» Свечников поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Филадельфией»

Форвард «Каролины» Свечников поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Филадельфией»
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
«В этом сезоне мы играли с ними четыре раза, все матчи заканчивались овертаймами. Будет тяжело. На данный момент не имеет значения, с кем ты играешь. Нужно просто сосредоточиться на своей игре, делать то, что умеешь, соблюдать дисциплину.

У них молодые ребята и хорошие игроки. Это быстрая команда с хорошей системой. У нас тоже, так что посмотрим, кто справится лучше», — приводит слова Свечникова сайт НХЛ.

Напомним, «Каролина» в первом раунде плей-офф победила «Оттаву Сенаторз» (4-0).

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
