Форвард «Каролины» Свечников поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Филадельфией»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз».

«В этом сезоне мы играли с ними четыре раза, все матчи заканчивались овертаймами. Будет тяжело. На данный момент не имеет значения, с кем ты играешь. Нужно просто сосредоточиться на своей игре, делать то, что умеешь, соблюдать дисциплину.

У них молодые ребята и хорошие игроки. Это быстрая команда с хорошей системой. У нас тоже, так что посмотрим, кто справится лучше», — приводит слова Свечникова сайт НХЛ.

Напомним, «Каролина» в первом раунде плей-офф победила «Оттаву Сенаторз» (4-0).