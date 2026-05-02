Никита Задоров рассказал о своей травме, с которой играл в первом раунде Кубка Стэнли

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров рассказал о своей травме, с которой играл в плей-офф НХЛ и высказался о вылете из Кубка Стэнли после поражения от «Баффало Сэйбрз» (2-4).

«Я порвал связки в колене в третьем матче серии. Полностью оторвались от кости. Пришлось доигрывать с этим повреждением, да.

Да, тяжело. Это отстой. Чувствую, что мы просто упустили возможность, несмотря на ту команду, которая у нас есть, ту веру, которая была в раздевалке, и сезон, который мы провели, закончить так — полный отстой. Особенно три поражения в серии потерпеть дома за один раунд плей-офф. У нас есть всё лето, чтобы понять, что нужно изменить. Сейчас просто тяжело, пустота внутри, но горжусь командой», — цитирует Задорова пресс-служба «Бостона».