Дыняк рассказал о ключевом аспекте, который принёс победу «Ак Барсу»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победный матч с «Металлургом» (4:1, 3-1) в серии Кубка Гагарина — 2026.

– Что в первую очередь помогло одержать третью победу в полуфинальной серии?

– Ключевой аспект — самоотверженность, ловили броски на себя, [принимали] правильные решения.

– Ваше звено действует в этом полуфинале крайне успешно и полезно. Чувствуете дополнительную уверенность в связи с этим, прилив сил?

– Все звенья действуют хорошо. Конечно, если так посмотреть, где-то у нас есть ребята помастеровитее, чем наша тройка. Наша задача — чуть в другом, но мы помогаем чем можем, — сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.