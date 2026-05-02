Дыняк рассказал о ключевом аспекте, который принёс победу «Ак Барсу»
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победный матч с «Металлургом» (4:1, 3-1) в серии Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

– Что в первую очередь помогло одержать третью победу в полуфинальной серии?
– Ключевой аспект — самоотверженность, ловили броски на себя, [принимали] правильные решения.

– Ваше звено действует в этом полуфинале крайне успешно и полезно. Чувствуете дополнительную уверенность в связи с этим, прилив сил?
– Все звенья действуют хорошо. Конечно, если так посмотреть, где-то у нас есть ребята помастеровитее, чем наша тройка. Наша задача — чуть в другом, но мы помогаем чем можем, — сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

