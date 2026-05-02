Дыняк рассказал о ключевом аспекте, который принёс победу «Ак Барсу»
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победный матч с «Металлургом» (4:1, 3-1) в серии Кубка Гагарина — 2026.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4) 2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5) 2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5) 3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5) 4:1 Яшкин – 58:14 (en)
– Что в первую очередь помогло одержать третью победу в полуфинальной серии?
– Ключевой аспект — самоотверженность, ловили броски на себя, [принимали] правильные решения.
– Ваше звено действует в этом полуфинале крайне успешно и полезно. Чувствуете дополнительную уверенность в связи с этим, прилив сил?
– Все звенья действуют хорошо. Конечно, если так посмотреть, где-то у нас есть ребята помастеровитее, чем наша тройка. Наша задача — чуть в другом, но мы помогаем чем можем, — сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Комментарии
- 2 мая 2026
-
11:13
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:11
-
09:48
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:35
-
08:20
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:30
-
06:21
-
06:13
-
06:00
-
05:55
-
05:44
-
05:31
-
05:15
-
05:02
-
04:54
-
03:57
-
02:58
- 1 мая 2026
-
23:54
-
23:48
-
23:38
-
23:21
-
22:58
-
22:36
-
22:14
-
21:54