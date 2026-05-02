Яковлев: в такие моменты и проявляется команда, нужно идти от матча к матчу

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о ходе серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом», в которой магнитогорский клуб уступает со счётом 1-3.

«В такие моменты и проявляется команда, поэтому будем стараться, держаться вместе. Не нужно выигрывать три матча, думать сейчас об этом не надо. Нужно выиграть одну игру, шаг за шагом. О счёте в серии вообще не думать, забыть, идти выигрывать следующий матч, идти от матча к матчу. Много моментов создаём, но не заходит шайба в ворота. Много моментов не реализуем.

Уступаем в первую очередь в реализации. Играем хорошо, но надо прибавить в реализации. Могли забивать, был хороший выход «два в ноль». Не забили, получили обратную атаку, пропустили. Вот и результат. Реализацию нужно поправлять», – сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.