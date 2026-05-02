Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Убедились, что у нас лучший вратарь в мире». Нападающий «Тампы» — о Василевском

«Убедились, что у нас лучший вратарь в мире». Нападающий «Тампы» — о Василевском
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель оценил игру российского голкипера Андрея Василевского в шестой встрече серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:0 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 1
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Джеймс, Хагель) – 69:03    

«Думаю, мы убедились, что у нас лучший вратарь в мире. Наверное, и так это знали, но он был невероятен. Считаю, что и все остальные сыграли отлично, ребята выложились полностью», — цитирует Хагеля пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Василевский отразил все 30 бросков и был признан первой звездой матча. Счёт в серии первого раунда плей-офф стал равным — 3-3. Победитель противостояния определится в седьмой игре.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android