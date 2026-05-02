«Убедились, что у нас лучший вратарь в мире». Нападающий «Тампы» — о Василевском

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель оценил игру российского голкипера Андрея Василевского в шестой встрече серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:0 ОТ).

«Думаю, мы убедились, что у нас лучший вратарь в мире. Наверное, и так это знали, но он был невероятен. Считаю, что и все остальные сыграли отлично, ребята выложились полностью», — цитирует Хагеля пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Василевский отразил все 30 бросков и был признан первой звездой матча. Счёт в серии первого раунда плей-офф стал равным — 3-3. Победитель противостояния определится в седьмой игре.