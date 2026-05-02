Дыняк: Билялов дал нам воздуха, Терехов врезался в Марченко, было смешно и страшно

Дыняк: Билялов дал нам воздуха, Терехов врезался в Марченко, было смешно и страшно
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высоко оценил вклад вратаря казанского клуба Тимура Билялова в победу над «Металлургом» в четвёртом матче серии плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 34:44 (5x4)     2:0 Денисенко (Яшкин) – 35:50 (5x5)     2:1 Коробкин (Орехов, Джонсон) – 45:31 (5x5)     3:1 Тодд (Семёнов, Хмелевски) – 54:10 (5x5)     4:1 Яшкин – 58:14 (en)    

– Вашу тройку специально выводят под первое звено «Металлурга»? Чтобы не давать тройке Ткачёва креативить.
– Лично для меня они все там как первое звено, у них очень сильное нападение. Но я не задумывался, против кого конкретно играю, у нас выходят звено за звеном, по очереди. Возможно, чисто ситуативно нас выпускали против звена Ткачёва, ненамеренно.

– Ключевой момент матча – сейв Билялова в концовке третьего периода?
– Биляшик — красавчик! «Два в ноль» такой бросок вытащил, там, конечно, Терехов врезался в Марченко, было смешно, но и страшно одновременно. Билялов молодец, он дал нам воздуха, шанс. Мы ему благодарны, — сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Дыняк рассказал о ключевом аспекте, который принёс победу «Ак Барсу»
