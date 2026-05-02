Дыняк: Билялов дал нам воздуха, Терехов врезался в Марченко, было смешно и страшно

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высоко оценил вклад вратаря казанского клуба Тимура Билялова в победу над «Металлургом» в четвёртом матче серии плей-офф.

– Вашу тройку специально выводят под первое звено «Металлурга»? Чтобы не давать тройке Ткачёва креативить.

– Лично для меня они все там как первое звено, у них очень сильное нападение. Но я не задумывался, против кого конкретно играю, у нас выходят звено за звеном, по очереди. Возможно, чисто ситуативно нас выпускали против звена Ткачёва, ненамеренно.

– Ключевой момент матча – сейв Билялова в концовке третьего периода?

– Биляшик — красавчик! «Два в ноль» такой бросок вытащил, там, конечно, Терехов врезался в Марченко, было смешно, но и страшно одновременно. Билялов молодец, он дал нам воздуха, шанс. Мы ему благодарны, — сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.