Дыняк: следим за полуфиналом «Локомотива» и «Авангарда», много друзей и знакомых

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк заявил, что в команде следят за полуфинальной серией Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1-3).

– Следите за другой полуфинальной серией?

– Конечно, следим по возможности. Не так, чтобы целенаправленно что-то разбирать, но смотрим и наблюдаем. И друзья там у многих, знакомые, интересно. Но когда уже выходишь на лёд, нет ни друзей, ни знакомых. Есть только команда соперника.

– Мыслей о финале пока нет? Рано об этом говорить?

– Конечно, какой финал, надо вообще бросить эти разговоры.

– Последняя победа в серии всегда самая трудная?

– Мы идём от игры к игре. И самая важная для нас игра следующая, — сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.