Вайсфельд: у «Металлурга» в серии с «Ак Барсом» первого звена просто нет
Поделиться
Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался об игре отдельных звеньев в серии 1/2 финала плей-офф «Металлург» — «Ак Барс» (1-3).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У «Ак Барса» нет провалов — все хоккеисты сыграли на своём уровне. Какое звено смотрится лучше всех? Четвёртое, оно доминирует. Многие выделяют Дыняка. Кателевский тоже играет большую роль, Пустозёров — аналогично. Они все молодцы.
А вот на игре «Металлурга» очень сильно сказывается отсутствие Силантьева. Первого звена просто нет, играет оно хуже, чем в регулярном чемпионате», — приводит слова Вайсфельда «БИЗНЕС Online».
Комментарии
