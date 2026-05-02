Вайсфельд: у «Металлурга» в серии с «Ак Барсом» первого звена просто нет

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался об игре отдельных звеньев в серии 1/2 финала плей-офф «Металлург» — «Ак Барс» (1-3).

«У «Ак Барса» нет провалов — все хоккеисты сыграли на своём уровне. Какое звено смотрится лучше всех? Четвёртое, оно доминирует. Многие выделяют Дыняка. Кателевский тоже играет большую роль, Пустозёров — аналогично. Они все молодцы.

А вот на игре «Металлурга» очень сильно сказывается отсутствие Силантьева. Первого звена просто нет, играет оно хуже, чем в регулярном чемпионате», — приводит слова Вайсфельда «БИЗНЕС Online».