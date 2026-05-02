«Такая грязь — и ноль внимания». Юрий Карандин — о действиях Паника в игре с «Авангардом»

Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин прокомментировал действия нападающего «Локомотива» Рихарда Паника, который после одной из атак ударил ногами форварда «Авангарда» Наиля Якупова. Арбитры встречи нарушения правил не зафиксировали, удаления не последовало.

— Самая грубая ошибка второго раунда?
— Удар лезвием конька в исполнении форварда «Локомотива» Паника, который никто так и не увидел. Хотя по телетрансляции сразу же было понятно, что там грубейший фол. Удивительная ситуация — в этом плей-офф под микроскопом выискиваются малейшие фолы, по любому поводу долго смотрят видео. А тут такая грязь — и ноль внимания.

Но я вам скажу, что уровень судейства соответствует уровню хоккея. У нас разрешены возня, грязноватая игра, стычки. Заход в зону, как правило, примитивный — через заброс, минимум интересных комбинаций. Единственное исключение — «Металлург».

А теперь посмотрите на НХЛ. Вся лига состоит из таких мастеров, как Окулов, много интересных индивидуальных действий, всё через пас. Судей вообще не видно, как и грязи, — цитирует Карандина Russia-Hockey.

