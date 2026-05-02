Игрок «Металлурга» Джонсон: от «Ак Барса» нет никаких сюрпризов, нам просто тяжело забить

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон оценил ход полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
– В чём разница с прошлой игрой? Отличная драка в начале встречи.
– Нам просто тяжело забить.

– Жёсткий соперник в лице Фисенко?
– Да, я дрался с ним раньше в прошлом году. Он играет жёстко.

– Что можешь сказать по поводу игры?
– Мы просто не можем забить, нам трудно забивать. Их вратарь заслуживает похвалы, он играет хорошо, нужно усложнить ему задачу.

– Положительные моменты были? Коробкин забил хороший гол, мог забить ещё.
– Да, он хорошо сыграл, добавил нам энергии, забил важный гол, нужно, чтобы это продолжалось и в будущем.

– Какие-то сюрпризы были от «Ак Барса»?
– Мы не играли с ними с ноября, так что… Знали, что они большая, тяжёлая команда, играют жёстко, так что никаких сюрпризов.

– Что ожидаешь от следующей игры в Магнитогорске? Победа или вылет?
– Да много говорить не нужно. Победить или ехать домой, так что будем готовы играть, — цитирует Джонсона Metaratings.

Вайсфельд: у «Металлурга» в серии с «Ак Барсом» первого звена просто нет
