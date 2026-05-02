Черкас: «Металлург» будет упираться, но шансов у него практически нет

Черкас: «Металлург» будет упираться, но шансов у него практически нет
Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил игру «Металлурга» в полуфинальной серии с «Ак Барсом» (1-3), а также высказался о поведении главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина на пресс-конференциях.

«Металлург» будет упираться, но шансов у него практически нет. «Ак Барс» по игре, грамотности и настрою выглядит сильнее. Ещё во время серии с «Торпедо» у экспертов возникли вопросы. Уже тогда было видно, что «Металлург» находится не в том состоянии, чтобы решать большие задачи в плане выигрыша Кубка Гагарина. Что-то не складывается, лидеры не играют так ярко, как было года два назад, когда они брали трофей. Ярко играл вратарь Набоков, но сейчас такого нет. Идёт чередование голкиперов, не удаётся зацементировать оборону.

Не думаю, что высказывания Разина повлияли на команду. Я ценю этого тренера. Но работа заключается не только в тренировке команды, нужно и работать с журналистами. Это эмоциональный человек, тяжело переживает, когда что-то не получается. Ему всё равно придётся общаться с журналистами. Это одна из составляющих работы тренером. Думаю, эмоции где-то взяли верх, он вспылил. Но я бы не стал драматизировать ситуацию и обращать на это внимания. Все люди разные», — цитирует Черкаса «Советский спорт».

