Александр Кожевников назвал лучшего игрока сезона в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что форвард «Локомотива» Александр Радулов является лучшим игроком сезона-2025/2026 КХЛ.

«Это безоговорочно Радулов. Лидер «Локомотива» и КХЛ. Саша — просто машина, сердце «Локомотива» и всей лиги. Это великий игрок. Он всегда таким был, но сейчас возраст… Удивляюсь, сколько в нём ещё энергии, желания и мастерства.

И самое главное — какой у него характер. Бывает, что-то не получается, не идёт игра, и всё — команды нет, «Локомотива» нет на льду. Но Саня — единственный кандидат на [звание] лучшего игрока сезона. Можно по-разному судить, но с ним и без него «Локомотив» — две разные команды. Это сразу другой уровень. Выглядит так, что сердце отняли у машины», — цитирует Кожевникова Legalbet.

