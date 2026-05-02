Алексей Протас: Овечкин ещё долго может бы играть в НХЛ, хоть до 50 лет

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о будущем российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина.

«Овечкин ещё долго может играть в НХЛ. Хоть до 50 лет. Желания у него много, он всегда очень заряжен и хочет побеждать. Но опять-таки самое главное — семья и здоровье. Мне кажется, многие спортсмены, особенно такого уровня, хотели бы уйти, скажем так, на пенсию максимально здоровыми. И когда у тебя это получается с такой долгой карьерой — это серьёзное достижение.

Недавно Том [Уилсон] пошутил, что я стал бы лучшим курьером в Вашингтоне, потому что постоянно вожу Овечкина. Меня это немного повеселило. Хотя, возможно, Том и прав, не знаю», — написал Протас в блоге на сайте BetNews.