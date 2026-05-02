«Может быть, в регулярке и дали бы дисквалификацию». Каменский — о наказании для Паника

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил наказание для нападающего «Локомотива» Рихарда Паника, который был оштрафован по итогам четвёртого матча с «Авангардом» (0:2, 1-3). Паник после одной из атак ударил ногами форварда «Авангарда» Наиля Якупова. Арбитры встречи нарушения правил не зафиксировали, удаления не последовало.

— Ожидалось, что Рихарда Паника могут дисквалифицировать, почему его наказали только штрафом?
— Есть дисциплинарный комитет, все проголосовали за это удаление. Идёт плей-офф. Может быть, в регулярном чемпионате и дали бы дисквалификацию. Наказали строго и предупредили, что в случае следующей выходки наказание будет более жёстким, — приводит слова Каменского «РБ Спорт».

