Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барсу» многое прощается». Карандин — о судействе в играх казанского клуба в плей-офф

Комментарии

Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин высказался о судействе в матчах с участием «Ак Барса» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Правильно в прессе говорили, что в этой серии многое будет зависеть от судейства. «Ак Барсу» многое прощается, как, кстати, и в серии с «Трактором». Казань тактикой мелкого фола смогла погасить скорость «Металлурга», а в драчках и возне она помощнее и понаглее», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 5* и 7* мая.

* — при необходимости.

Материалы по теме
Дыняк рассказал о ключевом аспекте, который принёс победу «Ак Барсу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android