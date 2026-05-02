«Ак Барсу» многое прощается». Карандин — о судействе в играх казанского клуба в плей-офф

Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин высказался о судействе в матчах с участием «Ак Барса» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Правильно в прессе говорили, что в этой серии многое будет зависеть от судейства. «Ак Барсу» многое прощается, как, кстати, и в серии с «Трактором». Казань тактикой мелкого фола смогла погасить скорость «Металлурга», а в драчках и возне она помощнее и понаглее», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 5* и 7* мая.

* — при необходимости.