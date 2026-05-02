Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Гагарина оценил переход белорусского нападающего Пинчука в «Нэшвилл»

Комментарии

Обладатель Кубка Гагарина Глеб Клименко прокомментировал переход белорусского нападающего Виталия Пинчука в «Нэшвилл Предаторз».

«Для минского «Динамо» и КХЛ — это потеря, конечно. Но для Пинчука, белорусского хоккея — это круто! Это ещё больше вовлечёт людей в хоккей. Протас же играет в «Вашингтоне», рвёт там всех, брат его тоже уже близко, чтобы закрепиться в НХЛ.

Думаю, Пинчук зацепится в НХЛ. У него отличные скиллы, а за океаном он их сможет развить ещё лучше. В «Нэшвилле» перестройка, скоро ветераны уйдут. Молодой парень им в тему будет. Думаю, время покажет — перерос он КХЛ или нет. Если что-то не пойдёт там, он всегда успеет вернуться, на него в КХЛ будет спрос. Наберёт скиллы и потом снова уедет», — цитирует Клименко Legalbet.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android