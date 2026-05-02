Алексей Протас рассказал об эмоциях Александра Овечкина после вылета московского «Динамо»

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал об эмоциях форварда Александра Овечкина после вылета московского «Динамо» от минских одноклубников (0-4) в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.

«Ценю время, которое мы проводим вместе. Нам всегда есть что обсудить. Например, КХЛ. Александр Михайлович известен своей привязанностью к московскому «Динамо». А здесь ещё так вышло, что в первом раунде плей-офф его родному клубу выпало соперничать с моей бывшей командой — минским «Динамо». Конечно, мы это обсуждали. Овечкин переживал, верил в своих и очень расстроился их раннему вылету. Я же знал, что у москвичей нет шансов. Был уверен, что Минск пройдёт. Но мы точно не ожидали, что серия закончится так быстро», — написал Протас в блоге на сайте BetNews.