Вайсфельд рассказал, как «Ак Барс» противостоит скорости «Металлурга» в серии плей-офф

Вайсфельд рассказал, как «Ак Барс» противостоит скорости «Металлурга» в серии плей-офф
Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд рассказал, в чём на данный момент «Ак Барс» превосходит «Металлург» (3-1) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Я с самого начала говорил, что эта серия будет зависеть от того, кто воспользуется своими козырями, а кто — нет. В двух последних играх «Ак Барс» свои козыри использовал, а «Металлург» — нет. У магнитогорцев главный козырь — это скорость. Речь не столько о скорости в катании, сколько о скорости принятия решений. Я бы назвал это быстротой.

Как «Ак Барс» смог остановить скорость «Металлурга»? Тут вопрос формы. Видимо, «Ак Барс» лучше подготовился. Хотя ещё перед серией я называл Казань фаворитом. Считаю, что козыри «Ак Барса» более действенны, чем козыри «Металлурга». Да, многое зависит от того, в какой форме находится команда, но это лишь второй фактор», — приводит слова Вайсфельда «БИЗНЕС Online».

