Подколзин — лучший игрок «Эдмонтона» в плей-офф по версии THW, Макдэвид в тройку не вошёл

Журналист Мэтт Паркс в статье на сайте The Hockey Writers определил тройку лучших хоккеистов «Эдмонтон Ойлерз» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Напомним, канадский клуб в первом раунде проиграл «Анахайм Дакс» со счётом 2-4.

Лучшим игроком «Эдмонтона» и первой звездой клуба в плей-офф признан российский форвард Василий Подколзин. Второй звездой стал нападающий Каспери Капанен, третьей — нападающий Леон Драйзайтль. Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид в список не попал.

«Василий Подколзин великолепно сыграл в плей-офф. С момента перехода из «Ванкувер Кэнакс» в 2024 году он является самым стабильным игроком «Эдмонтона». Если бы все играли так же, как Подколзин, у «Эдмонтона», скорее всего, уже был бы Кубок Стэнли. Он был важным игроком каждый раз, когда выходил на лёд, и вдохновлял команду на борьбу», — сказано в статье.

В Кубке Стэнли — 2026 24-летний Подколзин провёл шесть матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков.