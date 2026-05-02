38-летний капитан «Питтсбурга» Кросби высказался о своём будущем

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос о своём будущем. Контракт 38-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2026/2027. Ранее «пингвины» завершили сезон, проиграв «Филадельфии Флайерз» в серии первого раунда Кубка Стэнли со счётом 2-4.

«Что касается того, как долго я хочу играть, я не знаю. Это сложно. Это из тех вещей, которые решаются из года в год, это зависит от самочувствия. Но в целом я чувствую себя довольно хорошо и доволен сезоном», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате нападающий набрал 74 (29+45) очка в 68 играх. Также на его счету шесть матчей в плей-офф и 5 (1+4) очков.

