Василевский высказался о победе «Тампы» в матче Кубка Стэнли с «Монреалем»

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о победе в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:0 ОТ, 3-3). Голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам.

«Я стараюсь быть полностью сосредоточенным в каждой игре, а сегодняшний матч, очевидно, был очень важен. Наша защита отлично справлялась с блокированием бросков и нейтрализацией меньшинства. Это было действительно очень важно», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Победитель противостояния определится в седьмой игре, которая состоится в ночь на 4 мая и начнётся в 1:00 мск.