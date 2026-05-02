Василевский высказался о победе «Тампы» в матче Кубка Стэнли с «Монреалем»
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о победе в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:0 ОТ, 3-3). Голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 1
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Джеймс, Хагель) – 69:03
«Я стараюсь быть полностью сосредоточенным в каждой игре, а сегодняшний матч, очевидно, был очень важен. Наша защита отлично справлялась с блокированием бросков и нейтрализацией меньшинства. Это было действительно очень важно», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.
Победитель противостояния определится в седьмой игре, которая состоится в ночь на 4 мая и начнётся в 1:00 мск.
