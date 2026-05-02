Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Впереди ещё много работы». Тейдж Томпсон — о выходе «Баффало» во второй раунд плей-офф

Форвард «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон высказался о победе над «Бостон Брюинз» (4-2) в серии первого раунда Кубка Стэнли. Эта победа в серии плей-офф стала для «Сэйбрз» первой с 2007 года.

«Это очень много значит. Когда чувствуешь вкус победы, то становишься ещё более голодным. Это ещё одна ступенька, ещё одно большое достижение. Но ещё многое только предстоит сделать. Конечно, мы порадуемся тому, чего достигли сегодня вечером. Но впереди ещё много работы. Это захватывающе.

Прошло очень много времени, прежде чем нам представился такой шанс – особенно для меня и Расмуса Далина (оба выступают за «Баффало» с 2018 года. – Прим. «Чемпионата»). Никто не скажет, сколько таких возможностей будет за всю карьеру. Поэтому нужно извлекать максимум», – приводит слова Томпсона сайт НХЛ.

