Главная Хоккей Новости

Свечников: Никишин попросил меня пару раз ударить его на тренировке. Я это сделал

Комментарии

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, как защитник команды Александр Никишин попросил ударить его на тренировке, чтобы проверить, не вернулись ли симптомы сотрясения мозга.

«Во время тренировки никто не трогал Никишина, но он попросил меня пару раз ударить его. Я это сделал, и он сказал, что чувствует себя хорошо», — сказал Свечников на видео, которое опубликовал журналист Патрик Уэлтер в социальной сети Х.

24-летний Никишин получил сотрясение мозга в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:2). Он попал под силовой приём защитника Тайлера Клевена, после чего не сумел самостоятельно покинуть лёд. 1 мая россиянин возобновил тренировки с командой без ограничений.

Материалы по теме
